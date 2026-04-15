Сили безпілотних систем підтвердили пошкодження нафтохімзаводу у Башкортостані в Росії

Нафтохімзаводу у Стерлітамаку розташований приблизно за 1500 кілометрів від кордону з Україною.

Фото: скріншот

Українські безпілотники завдали ураження нафтохімічному підприємству в місті Стерлітамак, що розташоване приблизно за 1500 кілометрів від кордону з Україною. 

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, уражене підприємство є важливим елементом російського військово-промислового комплексу, зокрема виробляє компоненти для авіаційного пального, присадки до авіаційного керосину, а також є єдиним у РФ виробником окремих видів синтетичних каучуків.

"Нафтохімзавод у Стерлітамаку (Башкортостан) — виробник авіапалива, присадок для авіаційного керосину та єдиний у РФ виробник неодимових синтетичних каучуків, трохи попсутий 15 квітня Птахами 1 ОС Сил безпілотних систем", — зазначив Бровді у своєму повідомленні.

Командувач підкреслив, що подібні дії мають на меті послаблення оборонно-промислового потенціалу РФ та демонструють можливості ураження об’єктів у глибокому тилу противника.

"Щоб не просто подзьобати хробачий ВПК, а випалити саму ілюзію безпеки відносно глибини ворожого тилу… 1500 км вглиб боліт — це не про захист. Про час польоту волелюбного українського Птаха", — додав він.

