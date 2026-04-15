ГоловнаСуспільствоВійна

У ЗСУ створено Воєнну експертну раду ARES — дорадчий орган при Головнокомандувачі

Її завдання — обмін передовим українським та міжнародним досвідом для розвитку війська.

Голова Воєнної експертної ради генерал Річард Ширрефф
Фото: Wikimedia

У Збройних Силах України створено Воєнну експертну раду ARES (Allied Reform and Expert Support) — дорадчий орган при Головнокомандувачі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Це важливий крок для системного посилення ЗСУ: Рада допомагатиме впроваджувати інституційні зміни в системі управління ЗСУ, підтримувати трансформацію армії та підвищувати її ефективність.

Серед пріоритетів — розвиток військової науки та освіти, підвищення ефективності забезпечення потреб Збройних Сил України, а також консультативно-дорадча підтримка з інших питань, що належать до повноважень Головнокомандувача ЗСУ. 

Головою Воєнної експертної ради визначено британського генерала сера Річарда Ширреффа (заступник Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО, 2011 - 2014 рр). 

До складу Ради увійшли авторитетні військові лідери й експерти з країн-партнерів, які мають унікальний бойовий і управлінський досвід, зокрема: 

  • генерал Девід Петреус (директор Центрального розвідувального управління США, 2011–2012 рр.); 
  • адмірал Манфред Нільсон (заступник Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО з питань трансформації (DSACT), НАТО, Німеччина, 2016–2019 рр.); 
  • генерал-лейтенант Павел Мацко (заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Словацької Республіки, 2013–2018 рр.); 
  • віце-адмірал сер Мартін Джон Коннелл (Другий морський лорд та заступник начальника штабу Військово-морських сил Великої Британії, 2022–2025 рр.); 
  • генерал-лейтенант Ендрю Леслі (командувач Сухопутних військ Збройних сил Канади, 2006–2010 рр.); 
  • генерал-майор Патрік Карпентьє (командувач Об’єднаного оперативного угруповання «Північ» Збройних сил Канади, 2017–2020 рр.); 
  • коммодор Ганс Хелсет (представник Військово-морських сил Норвегії у структурах НАТО).

Наразі триває підготовка до початку практичної роботи та проведення першого засідання Воєнної експертної ради.

