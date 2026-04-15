Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
ЦПД: у захопленому таборі “Артек” окупанти вчать дітей керувати дронами



Фото: Центр протидії дезінформації

У захопленому росіянами міжнародному дитячому таборі “Артек” у Криму окупанти запустили “освітні курси” для підлітків, де їх навчатимуть управлінню безпілотниками. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Так звані досвідчені інструктори обіцяють навчити дітей керувати не лише тренажерами, а і справжніми безпілотниками, ознайомити з програмами, пов'язаними з хімічними технологіями, та системами управління з штучним інтелектом. 

“Така ініціатива є черговим свідченням цілеспрямованої політики РФ з мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Подібна тактика спрямована на формування в підростаючого покоління на ТОТ ворожого ставлення до України та створення майбутнього мобілізаційного ресурсу для продовження війни”, – зазначили у ЦПД.

