Міноборони: Україна застосувала британські дрони Malloy T-150 для знищення мосту на Херсонщині

Українські військові використали важкі британські дрони Malloy T-150, щоб знищити міст через річку Конка на Херсонщині.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Зазначається, що ці дрони Україна отримала ще у 2022 році, вони зарекомендували себе як надійні "вантажівки", що можуть виконувати логістичні завдання навіть за несприятливих погодних умов.

А нещодавно стало відомо про те, що вони взяли участь в операції зі знищення мосту біля окупованих Олешок, який росіяни використовували для логістики.

Безпілотники доставили вибухівку, завдяки якій вдалось суттєво пошкодити опори моста, щоб потім остаточно його знищити.

Конківський міст був критично важливою ціллю. Українські військові контролюють правий берег Дніпра, Антонівський міст і лівий берег до Конківського моста і річки Конка, за якою - окуповане місто Олешки.

Протягом кількох місяців його намагалися знищити авіаударами та ракетами американської системи HIMARS, але безуспішно. Зрештою командування в Києві передало це завдання 426-му полку безпілотних систем морської піхоти. Підрозділ здійснив 30 місій за 60 днів, доставивши 1,5 тонни вибухівки та серйозно пошкодив конструкцію мосту. Завершальний авіаудар остаточно його зруйнував.