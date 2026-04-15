Галущенку продовжили запобіжний захід у справі “Мідас” до 12 червня, розмір застави не змінився

У середу, 15 квітня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив до 12 червня 2026 року строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для ексміністра енергетики Германа Галущенка, якого підозрюють у причетності до справи "Мідас" про розкрадання коштів в Енергоатомі. Про це повідомляє “Суспільне”.

Зазначається, що під час засідання прокурор просив продовжити запобіжний захід Галущенку на два місяці та зберегти розмір застави, оскільки слідству ще необхідно провести низку слідчих дій, вручити підозри та встановити інших причетних осіб.

Таке клопотання прокурори обґрунтували наявністю ризиків у справі, зокрема можливістю переховування від слідства, спотворення доказів, впливу на свідків та вчинення нових кримінальних правопорушень.

"Прошу не зменшувати розмір застави. Насамперед це повʼязано з незадекларованими статками, повʼязаними з компаніями, бенефіціарним власником яких є дружина", — сказав прокурор.

Своєю чергою, адвокати Галущенка заперечили всі ризики. Зокрема, захист заявив, що слідство неефективно використовує час і затягує розслідування, а обвинувачення проти Галущенка є необґрунтованими та недоведеними.

"Особа, яка має колосальні досягнення перед державою... вимушена зараз перебувати у СІЗО, оскільки не може навіть внести заставу. Закон вимагає, щоб у людини була реальна альтернатива запобіжного заходу...На сьогоднішній час є всі підстави для того, щоб зменшити розмір застави, тому що, виходячи з життєвого кар’єрного шляху нашого підзахисного, така людина не може мати такі ризики, які зазначає шановний прокурор. Тому я прошу відмовити у задоволенні прокурора, зменшити заставу", — сказала третя адвокатка ексміністра енергетики Сусанна Тірзікян.

Галущенко заявив, що матеріали обвинувачення не містять реальних фактів, а фактично є копіями документів з інших томів справи.

"Там просто перенесені документи з попередніх томів, якийсь набір макулатури з Google, з інтернету. Це, взагалі, катастрофа...Далі тут, ну, знаєте, тут трошки відбувається, тут вже прозвучало, що і діти, і власники, і компанії, і дружина, щось забули, що вона колишня дружина, але ж всі ті паспорти, подивилися, що вони неповнолітні, і не можуть бути власниками ніяких компаній", — сказав Галущенко.

Суд задовольнив клопотання прокурора та продовжив строк тримання Галущенка під вартою на 60 днів — до 12 червня. Розмір застави залишився без змін і становить 200 мільйонів гривень.