Російська армія минулої доби 14 квітня поранила мешканця Миколаївки Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 279 людей, зокрема 39 дітей.

Покровський район

У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.

Краматорський район

У Святогірську пошкоджено храм. У Миколаївці поранено людину, 1 багатоповерхівка знищена і 7 пошкоджено. У Слов'янську поранено людину, зруйновано дитячий спортивний заклад, пошкоджено 39 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі і 15 автівок. В Олександрівській громаді пошкоджено склад, зруйновано автівку.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Сьогодні о пʼятій ранку ворог ударив по центральній частині Словʼянська ФАБ-1500. Пошкоджено десятки багатоповерхівок, окупанти влучили у дитячий спортивний заклад – його повністю знищено. Дві людини поранені.

З початку вторгнення від рук Росії у регіоні вбили 4029 людей і поранили 9314. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

