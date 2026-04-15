Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
ГоловнаСуспільствоЖиття

Росіяни минулої доби обстріляли 9 разів били по Донеччині, є поранений (оновлено)

З початку вторгнення від рук Росії у регіоні вбили 4029 людей.

Росіяни минулої доби обстріляли 9 разів били по Донеччині, є поранений (оновлено)
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

Російська армія минулої доби 14 квітня поранила мешканця Миколаївки Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 279 людей, зокрема 39 дітей.

Покровський район

У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.

Краматорський район

У Святогірську пошкоджено храм. У Миколаївці поранено людину, 1 багатоповерхівка знищена і 7 пошкоджено. У Слов'янську поранено людину, зруйновано дитячий спортивний заклад, пошкоджено 39 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі і 15 автівок. В Олександрівській громаді пошкоджено склад, зруйновано автівку.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Сьогодні о пʼятій ранку ворог ударив по центральній частині Словʼянська ФАБ-1500. Пошкоджено десятки багатоповерхівок, окупанти влучили у дитячий спортивний заклад – його повністю знищено. Дві людини поранені.

  • З початку вторгнення від рук Росії у регіоні вбили 4029 людей і поранили 9314. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies