У Черкасах внаслідок нічної атаки РФ постраждали чотири людини

Зафіксовано чотири локації падіння дронів, пошкоджено десятки приватних будинків та автомобілі.

У Черкасах внаслідок нічної атаки РФ постраждали чотири людини
Наслідки обстрілів росінями Черкащини
Фото: t.me/cherkaskaODA

У Черкасах внаслідок російської атаки безпілотниками постраждали чотири людини. Про це повідомили у ДСНС.

Попередньо, пошкоджені 6 житлових будинків і 2 господарчі споруди. Знищені 5 легкових автомобілів, ще 4 – пошкоджені.

Виникли пожежі у двох житлових будинках, а також загорівся автобус. Усі пожежі ліквідовані.

Окрім рятувальників, на місцях подій працювали сапери та психологи ДСНС, а також офіцер-рятувальник громади.

Як повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, свилами та засобами ППО практично за добу  в межах області було знешкоджено 41 ворожий БпЛА.

Загалом зафіксовано чотири локації падіння БпЛА. Ідеться про житлову інфраструктуру: це десятки пошкоджених приватних будинків, автомобілі.

Наслідки обстрілів росіянами Черкаської області
Наслідки обстрілів росіянами Черкаської області

  • Росіяни атакували вчора Черкащину ударними безпілотниками. Внаслідок удару по обласному центрі загинув 8-річний хлопчик, є 9 поранених.
﻿
