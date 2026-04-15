У Черкасах внаслідок російської атаки безпілотниками постраждали чотири людини. Про це повідомили у ДСНС.
Попередньо, пошкоджені 6 житлових будинків і 2 господарчі споруди. Знищені 5 легкових автомобілів, ще 4 – пошкоджені.
Виникли пожежі у двох житлових будинках, а також загорівся автобус. Усі пожежі ліквідовані.
Окрім рятувальників, на місцях подій працювали сапери та психологи ДСНС, а також офіцер-рятувальник громади.
Як повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, свилами та засобами ППО практично за добу в межах області було знешкоджено 41 ворожий БпЛА.
Загалом зафіксовано чотири локації падіння БпЛА. Ідеться про житлову інфраструктуру: це десятки пошкоджених приватних будинків, автомобілі.
- Росіяни атакували вчора Черкащину ударними безпілотниками. Внаслідок удару по обласному центрі загинув 8-річний хлопчик, є 9 поранених.