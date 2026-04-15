Зафіксовано чотири локації падіння дронів, пошкоджено десятки приватних будинків та автомобілі.

У Черкасах внаслідок російської атаки безпілотниками постраждали чотири людини. Про це повідомили у ДСНС.

Попередньо, пошкоджені 6 житлових будинків і 2 господарчі споруди. Знищені 5 легкових автомобілів, ще 4 – пошкоджені.

Виникли пожежі у двох житлових будинках, а також загорівся автобус. Усі пожежі ліквідовані.

Окрім рятувальників, на місцях подій працювали сапери та психологи ДСНС, а також офіцер-рятувальник громади.

Як повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, свилами та засобами ППО практично за добу в межах області було знешкоджено 41 ворожий БпЛА.

Загалом зафіксовано чотири локації падіння БпЛА. Ідеться про житлову інфраструктуру: це десятки пошкоджених приватних будинків, автомобілі.

Наслідки обстрілів росіянами Черкаської області