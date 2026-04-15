Росіяни вночі били по ній безпілотниками.

У ніч на 15 квітня Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одеської області. Дрони спричинили ушкодження складських та адміністративних будівель, повідомили ОВА в Facebook та ДСНС.

За попередніми даними, постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками.

Обстріл Одеської області

“Триває огляд пошкоджень та ліквідація наслідків”, – повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Окрім Одеської, ворог також бив по Дніпропетровській області, Сумах та інших регіонах. У Дніпрі поранені троє людей. Загалом ворог використав понад 300 дронів і три балістичні ракети.

Днями в Одеській області ворог атакував цивільне судно під прапором Панами.