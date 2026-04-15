Суспільство / Війна

Портова інфраструктура Одеської області пошкоджена внаслідок удару

Росіяни вночі били по ній безпілотниками. 

Обстріл Одеської області 15 квітня
Фото: Одеська ОВА в Facebook

У ніч на 15 квітня Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одеської області. Дрони спричинили ушкодження складських та адміністративних будівель, повідомили ОВА в Facebook та ДСНС. 

За попередніми даними, постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками. 

Фото: ДСНС України в Telegram
“Триває огляд пошкоджень та ліквідація наслідків”, – повідомив голова ОВА Олег Кіпер. 

Фото: Одеська ОВА в Facebook
Фото: Одеська ОВА в Facebook
Окрім Одеської, ворог також бив по Дніпропетровській області, Сумах та інших регіонах. У Дніпрі поранені троє людей. Загалом ворог використав понад 300 дронів і три балістичні ракети. 

Днями в Одеській області ворог атакував цивільне судно під прапором Панами. 

