Зеленський у Норвегії попередив про нові атаки Росії та розповів про угоду щодо спільного виробництва дронів

«Наш досвід уже використовується на Близькому Сході та в країнах Затоки», - повідомив глава держави.

Україна має забезпечувати свою протиповітряну оборону всім необхідним, тому важливо налагоджувати з партнерами звязки для виробництва, зокрема, дронів.

Про це сказав у виступі перед журналістам Володимир Зеленський після підписання декларації про оборонне партнерство із Норвегією.

Зеленський попередив про можливу нову атаку РФ.

«Цієї ночі також можлива чергова російська атака. Багато безпілотників зараз в українському небі, також можуть бути застосовані ракети», - сказав глава держави.

Зеленський також повідомив, що Норвегії висловила готовність допомагати і підтримувати нашу програму щодо ППО.

«Ми з Йонасом також детально обговорили співпрацю у виробництві та використанні дронів. Наш досвід уже використовується на Близькому Сході та в країнах Затоки. Ми вдосконалюємо захист від безпілотників типу «Шахед» і вважаємо, що це має робитися і в Європі. Ми готові ділитися і ділимося всім із нашими партнерами, із Норвегією, із приватним сектором та з усіма країнами», - сказав президент.

Він додав, що стартує реалізація угоди щодо дронів із Норвегією і тепер команди обох держав опрацюють деталі.

Також лідери говорили про підтримку в енергетичному секторі.