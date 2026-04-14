Україна і Німеччина розпочинають обмін даними з поля бою

Буде аналіз застосування озброєння і обмін бойовими данними й напрацюваннями.

Міністри оборони України і ФРН підписали першу для України угоду про обмін оборонними даними з партнерами.

Про це повідомив глава Міноброни Михайло Федоров.

За його словами, у межах цієї угоди мають запустити низку спільних проєктів.

У переліку:

аналіз застосування озброєння (це аналіз використання німецьких систем, зокрема PzH 2000, RCH 155, IRIS-T, на основі бойових даних; такий крок дозволить підвищити ефективність їх застосування та вдосконалити тактику;

обмін бойовими даними та напрацюваннями (Україна ділиться унікальними даними з поля бою, надаючи партнерам доступ до них для навчання й удосконалення AI-моделей та аналітичних рішень. Це перший у світі проєкт розвитку оборонного штучного інтелекту такого масштабу, пояснив Федоров);

«Партнери отримають доступ до унікальних бойових даних з DELTA та інших цифрових систем, які допоможуть розвивати технології та підвищувати власні спроможності. Це win-win модель оборонної співпраці нового типу», - підкреслив український міністр.