Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Україна і Німеччина розпочинають обмін даними з поля бою

Буде аналіз застосування озброєння і обмін бойовими данними й напрацюваннями. 

Міністр оборони Михайло Федоров
Фото: Міноборони

Міністри оборони України і ФРН підписали першу для України угоду про обмін оборонними даними з партнерами. 

Про це повідомив глава Міноброни Михайло Федоров.

За його словами, у межах цієї угоди мають запустити низку спільних проєктів.

У переліку:

  • аналіз застосування озброєння (це аналіз використання німецьких систем, зокрема PzH 2000, RCH 155, IRIS-T, на основі бойових даних; такий крок дозволить підвищити ефективність їх застосування та вдосконалити тактику;
  • обмін бойовими даними та напрацюваннями (Україна ділиться унікальними даними з поля бою, надаючи партнерам доступ до них для навчання й удосконалення AI-моделей та аналітичних рішень. Це перший у світі проєкт розвитку оборонного штучного інтелекту такого масштабу, пояснив Федоров);

«Партнери отримають доступ до унікальних бойових даних з DELTA та інших цифрових систем, які допоможуть розвивати технології та підвищувати власні спроможності. Це win-win модель оборонної співпраці нового типу», - підкреслив український міністр.

  • Україна та Німеччина узгодили новий масштабний пакет співпраці на €4 млрд.
  • Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T, що посилить багаторівневу систему ППО.
  • Держави також домовилися про €300 млн інвестицій у далекобійні спроможності, що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння.
  • У межах ініціативи Build with Ukraine запустять спільне виробництво mid-strike дронів із використанням AI. На першому етапі — 5 000 дронів для Сил оборони.
  • Загалом країни підписали 10 двосторонніх документів між міністерствами оборони та економіки. 
﻿
