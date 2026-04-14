Генштаб: На фронті відбулися вже 40 атак російських окупантів

Ворог тисне на Покровському напрямку.

Окремий батальйон Вовки Да Вінчі
Фото: facebook/Окремий батальйон Вовки Да Вінчі

Станом на 16:00 14 квітня російська армія 40 разів атакувала позиції Сил оборони України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Бачівськ, Іскрисківщина, Кисла Дубина, Кореньок, Будки; Михальчина-Слобода на Чернігівщині. Під ворожими авіаударами опинилися Бубликове, Новоіванівка та Піщане.

На ПівнічноСлобожанському і Курському напрямках окупанти здійснили 35 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Сумщині наші підрозділи проводили активні дії, мали успіх.

На Південно-Слобожанському противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця та Лиман.

На Куп’янському триває одне боєзіткнення з противником.  Ворог атакує у бік Курилівки.

На Лиманському напрямку відбулися п’ять ворожих штурмів у напрямку населених пунктів Дробишеве та Діброва, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському ворог двічі атакував у бік населених пунктів Озерне та Різниківка. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському загарбники здійснили шість атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки та Софіївки. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Дорожнього й Сергіївки. 

На Олександрівському ворог шість разів наступав у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Калинівське, Злагода. Авіаційного удару зазнали околиці населеного пункту Іванівка.

На Гуляйпільському Сили оборони успішно відбивали чотири ворожі атаки у районі Гуляйполя та у бік Гіркого. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Новоукраїнка, Широке, Новоселівка, Рівне, Долинка.

На Оріхівському противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Омельник, Новоіванівка, Комишуваха.

На Придніпровському ворог проводив одну марну штурмову дію в напрямку Антонівського мосту.

﻿
