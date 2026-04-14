Генштаб ЗСУ повідомив про ураження радіолокаційних станцій та ЗРК противника

У рамках зниження можливостей протиповітряної оборони російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по засобах ППО противника, повідомив Генштаб ЗСУ.

Зокрема уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" (м. Феодосія, ТОТ АР Крим).

Також підтверджено ураження 13.04.2026 радіолокаційної станції системи контролю повітряного простору в районі Ніколаєвки і радіолокаційної станції "Каста-2Е" поблизу населеного пункту Лубяноє-Пєрвоє. Обидва об'єкти розташовані на території Бєлгородської області РФ.

Окремо підтверджено ураження 13.04.2026 зенітного ракетного комплексу "Тор-М1" в районі населеного пункту Лозове (ТОТ Луганської області).

Ступінь пошкоджень уточнюється.