Росіяни атакували Дніпро. Є загиблі і поранені (оновлено)

Внаслідок ранкового удару ворога по Дніпру поранені не менше 21 людини. За оновленими даними, ще четверо загинули. Про це повідомили голова ОВА Олександр Ганжа і Національна поліція в Telegram.

На місці атаки виникла пожежа. Спершу було відомо про п'ятьох потерпілих, але згодом кількість зросла і з'явилася інформація про загиблих.

"Загиблі та поранені – цивільні особи, які рухалися автодорогою на власних автомобілях", – йдеться у повідомленні.

Ганжа уточнив, що відомо вже про 21 пораненого. Вони всі госпіталізовані, десятеро – в важкому стані.

У юдей – мінно-вибухові травми, осколкові, рвані рани, переломи.

Удар по Дніпру

За даними Повітряних сил, окупанти застосували ракету.

Сьогодні ворог від самого ранку атакує Дніпропетровську область. Двічі росіяни вдарили по Кривому Рогу.