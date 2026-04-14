Росіяни атакували Дніпро. Є загиблі і поранені (оновлено)

Внаслідок ранкового удару ворога по Дніпру поранені не менше 21 людини. За оновленими даними, ще четверо загинули. Про це повідомили голова ОВА Олександр Ганжа і Національна поліція в Telegram.
На місці атаки виникла пожежа. Спершу було відомо про п'ятьох потерпілих, але згодом кількість зросла і з'явилася інформація про загиблих.
"Загиблі та поранені – цивільні особи, які рухалися автодорогою на власних автомобілях", – йдеться у повідомленні.
Ганжа уточнив, що відомо вже про 21 пораненого. Вони всі госпіталізовані, десятеро – в важкому стані.
У юдей – мінно-вибухові травми, осколкові, рвані рани, переломи.
За даними Повітряних сил, окупанти застосували ракету.
Сьогодні ворог від самого ранку атакує Дніпропетровську область. Двічі росіяни вдарили по Кривому Рогу.