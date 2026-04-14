Під російськими ударами вчора була енергетика Миколаївщини

Упродовж доби російська армія атакувала Миколаївщину. Вчора цілилися у енергетику, і через це були знеструмлення. Станом на ранок 14 квітня електропостачання частково відновлене.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Кім.

Учора ввечері ворог атакував область БпЛА типу «Shahed 131/136». Під ударом були об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки були знеструмлені три населені пункти Миколаївського району. Відновлювальні роботи тривають. Станом на ранок один населений пункт залишався без електропостачання повністю, ще один – частково. Постраждалих немає.

Також вчора ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок одного з обстрілів у с. Дніпровське пошкоджено господарську споруду та автомобільний причіп. Постраждалих немає.

За минулу добу в Миколаївській області знешкодили три ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотники-імітатори різних типів.