Через обстріли Запорізької області поранені двоє людей

Травмовані 86-річна жінка та 17-річна дівчина.

Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби 86-річна жінка та 17-річна дівчина травмовані внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

Як повідомив начальник ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 875 ударів по 45 населених пунктах області.

Війська РФ здійснили 20 авіаударів по Новомиколаївці, Зарічному, Ясній Поляні, Любицькому, Зірниці, Одарівці, Омельнику, Чарівному, Верхній Терсі, Воздвижівці, Копанях, Єгорівці, Долинці, Новоселівці, Гуляйпільському та Білогірʼю.

600 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Червонодніпровку, Новоолександрівку, Розумівку, Ясну Поляну, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Прилуки та Добропілля.

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Малокатеринівці, Новоандріївці, Новоселівці та Гіркому.

251 артудар прийшовся по Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Прилуках, Добропіллю та Вільнянці.

Надійшло 76 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

