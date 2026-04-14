Через обстріли Запорізької області поранені двоє людей

Надійшло 76 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

251 артудар прийшовся по Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Прилуках, Добропіллю та Вільнянці.

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Малокатеринівці, Новоандріївці, Новоселівці та Гіркому.

Війська РФ здійснили 20 авіаударів по Новомиколаївці, Зарічному, Ясній Поляні, Любицькому, Зірниці, Одарівці, Омельнику, Чарівному, Верхній Терсі, Воздвижівці, Копанях, Єгорівці, Долинці, Новоселівці, Гуляйпільському та Білогірʼю.

Як повідомив начальник ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 875 ударів по 45 населених пунктах області.

Упродовж доби 86-річна жінка та 17-річна дівчина травмовані внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies