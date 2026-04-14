Росіяни знову атакували Одещину і поцілили у порт. Пошкоджене цивільне судно

У ніч на 14 квітня російські війська вчергове атакували Одеську область. Поцілили у порт. Пошкоджене цивільне судно, зруйноване СТО, понівечені будинки.
Про це написали у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер та віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Уночі Росія атакувала об’єкти морської інфраструктури в Ізмаїлі ударними безпілотниками. Зафіксовано кілька влучань по території порту.
Обійшлося без постраждалих.
"На території Ізмаїльського порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал, баржу. Ушкоджень зазнало й портове обладнання. Внаслідок влучань зруйновано будівлю СТО з подальшим загоранням. Знищено 2 пасажирські автобуси, 7 легкових автомобілів", – розповів Олег Кіпер.
Під удар потрапили 6 приватних будинків, у них пошкоджено покрівлі. Також пошкоджено автомобіль "швидкої допомоги".
На місцях працюють екстрені та комунальні служби, триває ліквідація наслідків.
Кулеба написав, що, попри чергову атаку, робота об’єкта критичної інфраструктури залишається стабільною.