ЦПД: у Криму поглиблюється криза освіти через дефіцит педагогів

В тимчасово окупованому Криму поглиблюється кадрова криза в освіті через нестачу педагогів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, постійний дефіцит педагогів фіксують у Севастополі. Там в кожній школі бракує щонайменше кількох учителів, а загальний некомплект по місту сягає понад сотню вакансій. Найбільше не вистачає викладачів математики, фізики, початкових класів і вчителів праці.

Як пише ЦПД, середнє навантаження на одного вчителя в Криму становить близько 1,6 ставки з мізерною зарплатою. Окупанти намагались залучити студентів до викладання, проте безуспішно.

"Ситуація свідчить про системну кризу всієї освітньої галузі на тимчасово окупованому півострові. Замість обіцяного «процвітання» російська окупація приносить людям лише занепад і відсутність перспектив", - йдеться в повідомленні.