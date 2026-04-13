У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника поранені шестеро людей

Через атаку російського дрона у Корабельному районі Херсона постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Близько 16:40 російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. До лікарні у середньому стані тяжкості доставили жінок віком 76, 47, 84 роки, вони дістали уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

47-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення голови. До лікарні доставили ще одного херсонця, який потрапив під удар ворожого БпЛА. 68-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

Також медики на місці надали допомогу 42-річному чоловіку. В нього діагностували поранення рук, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Крім того, орієнтовно о 18:00 росіяни вдарили з дрона по цивільній автівці у селі Черешеньки Білозерської громади. Через атаку постраждали двоє чоловіків віком 26 та 32 роки. Попередньо, вони дістали вибухові травми.