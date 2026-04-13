Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника поранені шестеро людей

Російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона.

Фото: ДСНС України

Через атаку російського дрона у Корабельному районі Херсона постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Близько 16:40 російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. До лікарні у середньому стані тяжкості доставили жінок віком 76, 47, 84 роки, вони дістали уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

47-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення голови. До лікарні доставили ще одного херсонця, який потрапив під удар ворожого БпЛА. 68-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. 

Також медики на місці надали допомогу 42-річному чоловіку. В нього діагностували поранення рук, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Крім того, орієнтовно о 18:00 росіяни вдарили з дрона по цивільній автівці у селі Черешеньки Білозерської громади. Через атаку постраждали двоє чоловіків віком 26 та 32 роки. Попередньо, вони дістали вибухові травми. 

Читайте також
