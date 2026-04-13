Упродовж 13 квітня російські FPV-дрони здійснювали атаки на Словʼянськ у Донецькій області. Є пошкодження житлового будинку та транспортних засобів.

Про це повідомляє начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

"Протягом усього дня, 13 квітня, Словʼянськ знаходиться під атакою ворожих FPV-дронів", — зазначив очільник МВА.

За його словами, ворог завдав щонайменше п’ять ударів FPV-дронами. У результаті атак пошкоджено чотири автомобілі та багатоповерховий житловий будинок.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.