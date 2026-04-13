Упродовж 13 квітня російські FPV-дрони здійснювали атаки на Словʼянськ у Донецькій області. Є пошкодження житлового будинку та транспортних засобів.
Про це повідомляє начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
"Протягом усього дня, 13 квітня, Словʼянськ знаходиться під атакою ворожих FPV-дронів", — зазначив очільник МВА.
За його словами, ворог завдав щонайменше п’ять ударів FPV-дронами. У результаті атак пошкоджено чотири автомобілі та багатоповерховий житловий будинок.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
- У Краматорську ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку. Унаслідок удару осколкових поранень зазнала 88-річна жінка.