Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Лубінець зустрівся з російською омбудсманкою: обговорили повернення полонених

Також на зустрічі ішлося про роботу над верифікацією осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

зустріч омбудсманів України і РФ
Фото: телеграм-канал Дмитра Лубінця

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів робочу зустріч із російською уповноваженою Тетяною Москальковою. 

За словами українського омбудсмана, вони зосередилися на кількох важливих напрямках:

  • верифікації та повернення військовополонених і незаконно утримуваних цивільних;
  • передали листи від військовополонених їхнім родинам;
  • окреслили подальші кроки щодо возз’єднання сімей;
  • домовилися продовжити роботу над верифікацією осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Говорили також про продовження обмінів і повернення цивільних.

Читайте також
