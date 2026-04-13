Лубінець зустрівся з російською омбудсманкою: обговорили повернення полонених

Також на зустрічі ішлося про роботу над верифікацією осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів робочу зустріч із російською уповноваженою Тетяною Москальковою.

За словами українського омбудсмана, вони зосередилися на кількох важливих напрямках:

верифікації та повернення військовополонених і незаконно утримуваних цивільних;

передали листи від військовополонених їхнім родинам;

окреслили подальші кроки щодо возз’єднання сімей;

домовилися продовжити роботу над верифікацією осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Говорили також про продовження обмінів і повернення цивільних.