Лубінець зустрівся з російською омбудсманкою: обговорили повернення полонених

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів робочу зустріч із російською уповноваженою Тетяною Москальковою.
За словами українського омбудсмана, вони зосередилися на кількох важливих напрямках:
- верифікації та повернення військовополонених і незаконно утримуваних цивільних;
- передали листи від військовополонених їхнім родинам;
- окреслили подальші кроки щодо возз’єднання сімей;
- домовилися продовжити роботу над верифікацією осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Говорили також про продовження обмінів і повернення цивільних.
- 11 квітня відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців. Більшість із цих людей були у російському полоні із 2022 року.
- До кінця наступного тижня може відбутися черговий обмін військовополоненими, заявив керівник ОПУ Кирило Буданов.