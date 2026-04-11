Сьогодні, 11 квітня, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повертаються 175 наших військовослужбовців та семеро цивільних. Вік наймолодшого звільненого - 22 роки, найстаршому виповнилося - 63 роки.

Про це у телеграмі написав президент України Володимир Зеленський та пізніше - Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Фото: Офіс президента Звільнений українець під час обміну 11 квітня

"Наші повертаються додому. 175 військових. Воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники. Рядові, сержанти та офіцери. І семеро цивільних", - написав президент.

За словами Зеленського, військові захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року.

"Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд і цим наближає повернення наших людей. Повернути всіх із російського полону для нас принципово. Дякую кожному у світі, хто допомагає нам у цьому", - повідомив Зеленський.

Фото: Офіс президента Звільнений під час обміну українець

Доповнення. У Коорштабі зазначили, що особливість сьогоднішнього обміну в тому, що практично усі звільнені бранці - як військові, так і цивільні - утримувалися в полоні з 2022 року.

Зокрема вдалося визволити 25 офіцерів, яких раніше російська сторона категорично відмовлялася обмінювати.

Більша половина визволених сьогодні захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертаються декілька військовослужбовців Національної Гвардії, поневолених під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення.

