Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)

Більшість із цих людей були у полоні із 2022 року. 

Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Звільнений українець під час обміну 11 квітня
Фото: Офіс президента

Сьогодні, 11 квітня, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повертаються 175 наших військовослужбовців та семеро цивільних. Вік наймолодшого звільненого - 22 роки, найстаршому виповнилося - 63 роки. 

Про це у телеграмі написав президент України Володимир Зеленський та пізніше - Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. 

Звільнений українець під час обміну 11 квітня
Фото: Офіс президента
Звільнений українець під час обміну 11 квітня

"Наші повертаються додому. 175 військових. Воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники. Рядові, сержанти та офіцери. І семеро цивільних", - написав президент. 

За словами Зеленського, військові захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року. 

"Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд і цим наближає повернення наших людей. Повернути всіх із російського полону для нас принципово. Дякую кожному у світі, хто допомагає нам у цьому", - повідомив Зеленський. 

Звільнений під час обміну українець
Фото: Офіс президента
Звільнений під час обміну українець

Доповнення. У Коорштабі зазначили, що особливість сьогоднішнього обміну в тому, що практично усі звільнені бранці - як військові, так і цивільні - утримувалися в полоні з 2022 року. 

Зокрема вдалося визволити 25 офіцерів, яких раніше російська сторона категорично відмовлялася обмінювати. 

Більша половина визволених сьогодні захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертаються декілька військовослужбовців Національної Гвардії, поневолених під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення. 

Вік наймолодшого звільненого - 22 роки, найстаршому виповнилося - 63 роки. 

Обмін полоненими 11 квітня
Фото: Координаційний штаб
Обмін полоненими 11 квітня

