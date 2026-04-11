ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Україна діятиме дзеркально у разі порушення Великоднього перемир’я Росією

Українська сторона визначила параметри реагування на можливі порушення режиму тиші.

Зеленський: Україна діятиме дзеркально у разі порушення Великоднього перемир’я Росією
Володимир Зеленський
Фото: Сайт президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона визначила параметри реагування на можливі порушення режиму припинення вогню з боку російської армії.

Про це президент повідомив у Фейсбук.

За його словами, Україна дотримуватиметься режиму тиші та діятиме виключно дзеркально.

«Ми всі розуміємо, з ким маємо справу. Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність наших відповідей», — наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій на фронті. Водночас Україна неодноразово пропонувала Росії різні формати припинення вогню.

Зеленський зазначив, що період Великодня має стати часом тиші та безпеки, а припинення вогню на свято могло б стати першим кроком до реального мирного процесу.

Також глава держави повідомив, що обговорив із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським порядок дій українських підрозділів в умовах можливого перемир’я.

  • Президент України згодом прокоментував заяву Кремля про перемир'я: людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies