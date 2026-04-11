Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона визначила параметри реагування на можливі порушення режиму припинення вогню з боку російської армії.

Про це президент повідомив у Фейсбук.

За його словами, Україна дотримуватиметься режиму тиші та діятиме виключно дзеркально.

«Ми всі розуміємо, з ким маємо справу. Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність наших відповідей», — наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій на фронті. Водночас Україна неодноразово пропонувала Росії різні формати припинення вогню.

Зеленський зазначив, що період Великодня має стати часом тиші та безпеки, а припинення вогню на свято могло б стати першим кроком до реального мирного процесу.

Також глава держави повідомив, що обговорив із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським порядок дій українських підрозділів в умовах можливого перемир’я.

10 квітня Росія заявила про перемирʼя на Великдень. Згідно із заявою, режим припинення вогню нібито працюватиме з 16:00 суботи до кінця доби 12 квітня.