ГоловнаСуспільствоВійна

Генерал Сирський скоординував дії ЗСУ у Південній операційній зоні

Командувач СБС Роберт Бровді та головком Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський під час робочої поїздки до Південної операційної зони провів нараду та скоординував з командирами підрозділів подальші дії для ведення ефективної активної оборони.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Під час зустрічі обговорили ключові питання злагодження дій між підрозділами та покращення взаємодії у визначених смугах відповідальності. Особливу увагу приділили координації подальших кроків для забезпечення ефективної активної оборони.

Головнокомандувач заслухав доповіді командирів і віддав необхідні розпорядження щодо посилення забезпечення українських військових боєприпасами, безпілотними літальними апаратами та іншими матеріально-технічними засобами.

Головком наголосив, що російські війська продовжують нарощувати своє угруповання та не полишають спроб змінити ситуацію на полі бою на свою користь. Водночас Сили оборони України впевнено утримують визначені рубежі.

«Наші цілі незмінні — завдавати противнику максимальних втрат, виснажувати його, звільняти українські території та зберігати життя наших воїнів», — підкреслив генерал.

Олександр Сирський подякував командирам за ініціативність і професійне виконання завдань, а також українським захисникам, які продовжують боронити територіальну цілісність і незалежність держави.

