ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, виникли пожежі

На Синельниківщині росіяни поцілили по інфраструктурному об'єкту.

Наслідки російської атаки у Дніпропетровській області
Фото: ДСНС

Уночі 11 квітня російські окупанти завдали по території Дніпропетровської області понад 10 ударів. Виникли пожежі.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Більш ніж 10 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією", – повідомляє він.

На Нікопольщині бив по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Виникла пожежа. Пошкоджені підприємство, багатоповерхівка і магазин. 

У Синельниківському районі потерпали Миколаївська та Українська громади. Росіяни поцілили по території інфраструктурного об'єкту. Понівечені приватний будинок і автівки. 

Ніхто не постраждав.

