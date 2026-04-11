Суспільство / Війна

Росіяни атакували енергетичну, промислову та транспортну інфраструктуру Одещини

Зафіксовано влучання "Шахеда" у 12-поверховий житловий будинок без детонації.

Фото: Олег Кіпер

Російські війська уночі 11 квітня завдали масованого удару за допомогою БпЛА по Одесі та області. Є загиблі та поранені. Під ударом РФ опинилася енегетична та промислова інфраструктура.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Вночі ворог масовано атакував житлову, промислову, енергетичну та транспортну інфраструктуру Одещини. На жаль, загинуло двоє людей, ще одна людина постраждала. Щирі співчуття рідним та близьким", – написав він. 

В Одесі дрон влучив у приватний одноповерховий будинок. Виникла пожежа. Під завалами рятувальники виявили тіла загиблих. 

Також зафіксовано також влучання "Шахеда" у 12-поверховий житловий будинок без детонації та загорання даху гуртожитку. 

Ударів зазнали також території енергетичного, промислового та транспортного підприємств.

Комунальні та екстрені служби працюють на місцях. Усі наслідки уточнюються. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини рф.

