Генштаб: на фронті за добу відбулося 173 бої, ворог продовжує тиснути на Покровському напрямку

Розпочалася 1508-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Сили оборони відбивають спроби окупантів просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

За інформацією Генштабу ЗСУ, загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 173 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів, скинув 230 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8162 дрони-камікадзе та здійснив 3188 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 109 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Коломійці, Великомихайлівка, Орестопіль Дніпропетровської області; Верхня Терса, Воздвиженська, Чарівне, Різдвянка, Оріхів, Юрківка, Зарічне, Новоселівка, Барвінівка Запорізької області.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу та військової техніки, а також два пункти управління безпілотними літальними апаратами окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дванадцять бойових зіткнень, у районах населеного пункту Проходи та в бік Малої Рибиці; крім цього, ворог здійснив 130 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 33 із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши сім керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Колодязне, Стариця, Зелене, Вовчанські Хутори, Приліпка, Лиман та в бік Графського.

На Куп’янському напрямку агресор тричі атакував у районах населених пунктів Курилівка та Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутися поблизу Діброви, Надії, Зарічного та в бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Дружелюбівка, Чернещина.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед поблизу Різниківки та Ямполя.

На Краматорському напрямку минулої доби окупанти атак не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ятнадцять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Степанівка, Іванопілля та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Удачне, Іванівка, Молодецьке, Покровськ, Шевченко, Гришине, Філія та Новосергіївка.

На Олександрівському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Калинівське, Олександроград, Січневе та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося шістнадцять атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Варварівка, Білогір’я, Гуляйпільське, Староукраїнка, Чарівне, Залізничне та Святопетрівка.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог один раз намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили чотири ворожі атаки поблизу Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1440 осіб. Також наші воїни знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 2014 безпілотних літальних апаратів, важку вогнеметну систему, 183 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.