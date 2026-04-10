ООН: у березні кількість жертв серед цивільних українців зросла на 49%

У березні в Україні кількість жертв серед цивільних осіб зросла на 49% порівняно з попереднім місяцем.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Щонайменше 211 людей загинули та 1 206 отримали поранення. У квітні кількість жертв продовжує зростати: всього за 9 днів загинули щонайменше 46 цивільних осіб, а 343 отримали поранення.

Як заявляють фахівці ООН, найсмертоноснішою зброєю для цивільних осіб стали безпілотники малої дальності.

Кількість жертв серед цивільних осіб внаслідок ударів безпілотників малої дальності значно зросла: у 2025 році вона перевищила показник 2024 року на 121%; у березні 2026 року вона була на 70% вищою, ніж у 2025 році.

У березні безпілотники малої дальності призвели до загибелі 66 цивільних осіб – більше, ніж будь-яка інша зброя.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило загибель щонайменше 15 578 цивільних осіб, у тому числі 784 дітей, а також поранення 43 352 цивільних осіб, у тому числі 2 668 дітей.