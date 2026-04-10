Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
ООН: у березні кількість жертв серед цивільних українців зросла на 49%

Найсмертоноснішою зброєю для цивільних стали дрони малої дальності.

ООН: у березні кількість жертв серед цивільних українців зросла на 49%
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У березні в Україні кількість жертв серед цивільних осіб зросла на 49% порівняно з попереднім місяцем.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Щонайменше 211 людей загинули та 1 206 отримали поранення. У квітні кількість жертв продовжує зростати: всього за 9 днів загинули щонайменше 46 цивільних осіб, а 343 отримали поранення. 

Як заявляють фахівці ООН, найсмертоноснішою зброєю для цивільних осіб стали безпілотники малої дальності.

Кількість жертв серед цивільних осіб внаслідок ударів безпілотників малої дальності значно зросла: у 2025 році вона перевищила показник 2024 року на 121%; у березні 2026 року вона була на 70% вищою, ніж у 2025 році. 

У березні безпілотники малої дальності призвели до загибелі 66 цивільних осіб – більше, ніж будь-яка інша зброя.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило загибель щонайменше 15 578 цивільних осіб, у тому числі 784 дітей, а також поранення 43 352 цивільних осіб, у тому числі 2 668 дітей.

Читайте також
