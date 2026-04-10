Бойові дії на Донеччині, 148 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ураження ворожих бурових платформ у Каспійському морі. Яким запам’ятається 1507-й день повномасштабної війни.

Наслідки удару по Конотопу, що на Сумщині

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 10 квітня відбулося 148 бойових зіткнень.

Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському (20) та Костянтинівському (17) напрямках.

Генштаб ЗСУ також інформує, що в ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу Росії уразили дві бурові платформи на шельфі Каспійського моря.

За попередньою інформацією, уражені льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-2) на буровій платформі на родовищі імені В. Грайфера (колишня назва - Ракушечноє) та льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-1) на буровій платформі на родовищі імені Юрія Корчагіна.

Бурові платформи розташовані на півночі Каспійського моря за майже тисячу кілометрів від лінії бойового зіткнення та є важливою ланкою у забезпеченні пально-мастильними матеріалами російської окупаційної армії.

Російські війська атакували Ковпаківський район у Сумах. Безпілотник влучив у житловий будинок.

Виконувач обов’язків міського голови міста Суми Артем Кобзар повідомив про жінку, яка звернулася через гостру стресову реакцію.

Сьогодні ворог вдарив дронами "Герань" по Конотопу. Четверо поранених.

Президент Володимир Зеленський у подкасті The Rest Is Politics зазначив, що, коли Україна погодилася відмовитися від ядерної зброї, ціна, яку мала сплатити інша сторона, мала бути справедливою.

“Я вважаю, що членство в НАТО – це найменше, що лідери України мали отримати в обмін на ядерний арсенал. Що ми отримали? Нічого. Це була нечесна гра і велика помилка”, – сказав Зеленський. Помилка не лише українська, а й інших підписантів Будапештського меморандуму.

“Це ядерні держави. Якщо вони попросили вас відмовитися від ядерної зброї, вони мали надати вам парасольку безпеки. Можливо, ядерну парасольку. Зрештою, усе це було обманом. Значна частина нашої ядерної зброї була передана Росії. Наприклад, стратегічні літаки, які Росія зараз використовує проти нас у цій війні”, – сказав президент.

Кабінет міністрів призначив нового голову Державної митної служби – Ореста Мандзія, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Орест Мандзій був фіналістом конкурсу на посаду голови ДМС разом з Русланом Даменцовим. Вони обидва працювали в Національному антикорбюро.

У Росії заявили, що не будуть продовжувати Великоднє перемир'я, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву Кремля.

Кремль, мовляв, хоче не перемир'я, а "надійного миру". Ми щодня бачимо, якого «миру» він прагне.

11 квітня, напередодні Великодня, Папа Лев XIV очолить в базиліці Святого Петра у Ватикані молитву за мир, повідомляє Vatican News.

Молитовне чування за мир у світі, зокрема і в Україні, розпочнеться в суботу о 18:00 за римським часом (19:00 – за Києвом). Про цю ініціативу Папа оголосив у своєму цьогорічному великодньому посланні «Urbi et Orbi».

Українська редакція Радіо Ватикану здійснить трансляцію молитовного заходу з коментарем українською мовою, до якої можна буде долучитися через українську сторінку порталу Vatican News.

