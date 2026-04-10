Генштаб: 148 бойових зіткнень зафіксували на фронті від початку доби

Найбільше ворожих атак на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Від початку доби 10 квітня на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Противник завдав 54 авіаційних удари, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5337 дронів-камікадзе та здійснив 2187 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", - йдеться в зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дванадцять бойових зіткнень, три з яких тривають дотепер; крім цього, ворог здійснив 121 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, 33 із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Колодязне, Стариця, Зелене, Вовчанські Хутори та Приліпка.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Курилівка та Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутися поблизу населених пунктів Діброва, Надія, Зарічне та в бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Дружелюбівка, Чернещина.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили два штурми окупантів у районі Різниківки.На Краматорському напрямку ворог атак не проводив.

Сили оборони успішно відбили 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іванопілля та Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив двадцять атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Удачне, Іванівка, Покровськ, Шевченко, Гришине, Філія та Новосергіївка. Два боєзіткнення триває дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 105 окупантів та 78 – поранено; знищено сім одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки, один склад зберігання пально-мастильних матеріалів ворога, пошкоджено чотири гармати, дванадцять одиниць автомобільної техніки та три укриття ворожої піхоти. Знищено або подавлено 302 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Калинівське, Олександроград, Січневе та Вербове. Авіаційного удару зазнали околиці населених пунктів Коломійці, Великомихайлівка та Орестопіль.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Варварівка, Білогір’я, Гуляйпільське, Староукраїнка, Чарівне та Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженської, Верхньої Терси, Чарівного та Різдвянки.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну спробу просунутися вперед у напрямку населеного пункту Щербаки, крім того, завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Оріхів.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили чотири штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.