Федоров: на двох стратегічно важливих напрямках Донеччини посилюють антидроновий захист

Фахівці Державної спеціальної служби транспорту за дорученням Міноборони України посилюють антидроновий захис у прифронтових районах Донецької області.

Про це повідомляє міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, російські війська інтенсивно застосовують FPV-дрони для атак на цивільний транспорт. У відповідь Україна посилює безпеку та встановлює спеціальні антидронові конструкції вздовж ключових логістичних маршрутів.

Наразі триває будівництво понад 25 кілометрів захисних споруд на двох стратегічно важливих напрямках Донеччини. Роботи ведуться у швидкому темпі – приблизно 1 кілометр на добу. Очікується, що до кінця місяця ці ділянки будуть повністю захищені.

Федоров підкреслив, що захист логістики у прифронтових регіонах є частиною системної роботи. Від початку року вже облаштовано 371 кілометр антидронових конструкцій у семи областях України: Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

"Антидронові сітки підвищують безпеку пересування військових і забезпечують стабільну роботу прифронтових громад. Захищена логістика та збережені життя – наш пріоритет", – наголосив міністр.