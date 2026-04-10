Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
ГоловнаСуспільствоВійна

Федоров: на двох стратегічно важливих напрямках Донеччини посилюють антидроновий захист

Триває будівництво понад 25 кілометрів захисних споруд на двох стратегічно важливих напрямках.

Федоров: на двох стратегічно важливих напрямках Донеччини посилюють антидроновий захист
Антидронова сітка
Фото: Міноборони

Фахівці Державної спеціальної служби транспорту за дорученням Міноборони України посилюють антидроновий захис у прифронтових районах Донецької області. 

Про це повідомляє міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, російські війська інтенсивно застосовують FPV-дрони для атак на цивільний транспорт. У відповідь Україна посилює безпеку та встановлює спеціальні антидронові конструкції вздовж ключових логістичних маршрутів.

Наразі триває будівництво понад 25 кілометрів захисних споруд на двох стратегічно важливих напрямках Донеччини. Роботи ведуться у швидкому темпі – приблизно 1 кілометр на добу. Очікується, що до кінця місяця ці ділянки будуть повністю захищені.

Федоров підкреслив, що захист логістики у прифронтових регіонах є частиною системної роботи. Від початку року вже облаштовано 371 кілометр антидронових конструкцій у семи областях України: Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

"Антидронові сітки підвищують безпеку пересування військових і забезпечують стабільну роботу прифронтових громад. Захищена логістика та збережені життя – наш пріоритет", – наголосив міністр.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies