Акції компаній європейської «оборонки» впали на тлі новин про наближення мирної угоди між Україною і РФ

Натомість акції будівельних компаній ростуть.

Виробнича лінія на заводі боєприпасів Rheinmetall
Фото: EPA/UPG

На тлі заяв про можливе наближення мирної угоди між Україною та Росією на європейських ринках 10 квітня спостерігалася значна волатильність, пише Bloomberg

Акції оборонних компаній стрімко впали, а ось будівельний сектор і підприємства, які спеціалізуються на відновленні інфраструктури, продемонстрували зростання.

Приводом для цього стали слова глави ОПУ Кирила Буданова про прогрес у переговорах із РФ. Після цього портфель оборонних акцій Goldman Sachs впав на 5,1%. Найбільше постраждали такі гіганти, як Rheinmetall AG, Hensoldt AG та Leonardo SpA, акції яких втратили понад 7%. 

Аналітики зазначають, що ринок почав ставити під сумнів здатність урядів підтримувати рекордні оборонні видатки в разі завершення активних бойових дій.

Водночас очікування масштабної відбудови України після війни спровокували підйом у будівельному секторі. Акції виробників цементу і будматеріалів, як-от Heidelberg Materials AG та Holcim AG, зросли на понад 5%. Позитивну динаміку показали також компанії, чия діяльність тісно пов’язана з регіоном: авіаперевізник Wizz Air та український експортер залізорудної сировини Ferrexpo зафіксували двозначне зростання.

Попри оптимізм ринків, деякі експерти застерігають від передчасних висновків. Аналітики Mediobanca зазначають, що навіть у разі припинення вогню європейські країни навряд чи суттєво скоротять військові бюджети, оскільки потреба у зміцненні обороноздатності проти майбутньої агресії залишатиметься актуальною. Крім того, на тлі новин спостерігалося зміцнення євро та зростання вартості українських і європейських державних облігацій.

  • Буданов заявив виданню Bloomberg, що бачить прогрес у напрямку потенційної мирної угоди з Кремлем і що завершення війни може не зайняти багато часу. Попри те, що переговори щодо завершення найкривавішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни публічно дали небагато результатів, Кирило Буданов висловив оптимізм щодо розвитку перемовин. Колишній керівник військової розвідки України вважає, що і Росія зацікавлена у припиненні війни.
