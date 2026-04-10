Акції компаній європейської «оборонки» впали на тлі новин про наближення мирної угоди між Україною і РФ

На тлі заяв про можливе наближення мирної угоди між Україною та Росією на європейських ринках 10 квітня спостерігалася значна волатильність, пише Bloomberg.

Акції оборонних компаній стрімко впали, а ось будівельний сектор і підприємства, які спеціалізуються на відновленні інфраструктури, продемонстрували зростання.

Приводом для цього стали слова глави ОПУ Кирила Буданова про прогрес у переговорах із РФ. Після цього портфель оборонних акцій Goldman Sachs впав на 5,1%. Найбільше постраждали такі гіганти, як Rheinmetall AG, Hensoldt AG та Leonardo SpA, акції яких втратили понад 7%.

Аналітики зазначають, що ринок почав ставити під сумнів здатність урядів підтримувати рекордні оборонні видатки в разі завершення активних бойових дій.

Водночас очікування масштабної відбудови України після війни спровокували підйом у будівельному секторі. Акції виробників цементу і будматеріалів, як-от Heidelberg Materials AG та Holcim AG, зросли на понад 5%. Позитивну динаміку показали також компанії, чия діяльність тісно пов’язана з регіоном: авіаперевізник Wizz Air та український експортер залізорудної сировини Ferrexpo зафіксували двозначне зростання.

Попри оптимізм ринків, деякі експерти застерігають від передчасних висновків. Аналітики Mediobanca зазначають, що навіть у разі припинення вогню європейські країни навряд чи суттєво скоротять військові бюджети, оскільки потреба у зміцненні обороноздатності проти майбутньої агресії залишатиметься актуальною. Крім того, на тлі новин спостерігалося зміцнення євро та зростання вартості українських і європейських державних облігацій.