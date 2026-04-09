Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС

Сучасна економіка не потребує більше будівництва гігантів.

Віталій Зайченко
Фото: Зоряна Стельмах

Про те, яку структуру матиме майбутня система електрогенерації, голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко розповів в інтерв’ю LB.ua.

«Традиційна теплова генерація вже розвиватися не буде, вона не отримає фінансування. Ніхто зараз не будує за свої кошти, їх беруть у міжнародних фінансових організацій, а вони всі націлені на розвиток зеленої генерації», - пояснив він.

За словами Віталія Зайченка, «Укренерго» розробляє Звіт з адекватності і достатності генерації, в якому йдеться про візію фахівців компанії майбутньої енергосистеми.

«Вона повинна мати атомну генерацію як базову і ми навіть показуємо певне збільшення її потужностей, бо з втратою ЗАЕС нам потрібно ще близько 2 ГВт такої базової генерації», - зазначив він.

Також у компанії вважають необхідним розвиток напівпікової генерації, роль якої раніше виконували ТЕС.

«А в майбутньому це будуть, скажімо, біогазові електростанції, що працюватимуть як «зелені». Плюс розвиток відновлюваних джерел енергії в комплексі з високоманевреною генерацією і акумуляцією – оце наше майбутнє», - розповів її очільник.

Робота оновленої системи планується з викидами вуглекислого газу не вищими, ніж зараз (150 г/кВт·год, прямі викиди вугільних ТЕС, для порівняння – 924 г/кВт·год), але буде економічно вигіднішою. Це стане можливим, зокрема, завдяки тому, що максимально неефективних з погляду енергоспоживання заводів в країні вже буде.

«Технології дешевшають, і я думаю, інвестори підуть. Гігантів на кшталт ЗАЕС + Запорізька ТЕС – 10 ГВт на одному майданчику – більше не буде. ЗАЕС будувалася під потреби таких же потужних гігантських споживачів – металургійних комбінатів. Але все змінюється. Зараз споживання йде в інший бік – датацентри, невеликі виробництва, які споживають економно», - пояснив Зайченко.

﻿
Читайте також
