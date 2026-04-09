Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС

Про те, яку структуру матиме майбутня система електрогенерації, голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко розповів в інтерв’ю LB.ua.

«Традиційна теплова генерація вже розвиватися не буде, вона не отримає фінансування. Ніхто зараз не будує за свої кошти, їх беруть у міжнародних фінансових організацій, а вони всі націлені на розвиток зеленої генерації», - пояснив він.

За словами Віталія Зайченка, «Укренерго» розробляє Звіт з адекватності і достатності генерації, в якому йдеться про візію фахівців компанії майбутньої енергосистеми.

«Вона повинна мати атомну генерацію як базову і ми навіть показуємо певне збільшення її потужностей, бо з втратою ЗАЕС нам потрібно ще близько 2 ГВт такої базової генерації», - зазначив він.

Також у компанії вважають необхідним розвиток напівпікової генерації, роль якої раніше виконували ТЕС.

«А в майбутньому це будуть, скажімо, біогазові електростанції, що працюватимуть як «зелені». Плюс розвиток відновлюваних джерел енергії в комплексі з високоманевреною генерацією і акумуляцією – оце наше майбутнє», - розповів її очільник.

Робота оновленої системи планується з викидами вуглекислого газу не вищими, ніж зараз (150 г/кВт·год, прямі викиди вугільних ТЕС, для порівняння – 924 г/кВт·год), але буде економічно вигіднішою. Це стане можливим, зокрема, завдяки тому, що максимально неефективних з погляду енергоспоживання заводів в країні вже буде.

«Технології дешевшають, і я думаю, інвестори підуть. Гігантів на кшталт ЗАЕС + Запорізька ТЕС – 10 ГВт на одному майданчику – більше не буде. ЗАЕС будувалася під потреби таких же потужних гігантських споживачів – металургійних комбінатів. Але все змінюється. Зараз споживання йде в інший бік – датацентри, невеликі виробництва, які споживають економно», - пояснив Зайченко.