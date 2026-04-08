"Укренерго": завтра діятимуть графіки обмеження потужності для всіх споживачів

Завтра, 9 квітня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії для промисловості та всіх категорій споживачів.

Про це інформує НЕК "Укренерго".

З 07:00 до 23:00 графіки обмеження потужності діятимуть для промислових споживачів.

З 07:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – наголошують у компанії.