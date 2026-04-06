Уряд спростив для водіїв доступ до роботи на сільгосптехніці

Уряд спростив для водіїв категорії C і D доступ до роботи на сільгосптехніці.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Водії, що мають права на керування вантажівками, автобусами та мікроавтобусами (категорії С1, С, D1, D) та стаж водіння до трьох років, отримали право керувати окремими видами сільськогосподарської техніки без отримання посвідчення тракториста-машиніста.

Відповідні зміни Уряд затвердив на засіданні 6 квітня.

До цього часу власники таких прав отримували можливість керувати сільськогосподарськими машинами категорій А1, А2, В1, В2, В3 (трактори, самохідні зерно- і кукурудзозбиральні машини, самохідні машини для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід тощо) лише за наявності трирічного стажу водіння.

"Відтак в умовах війни та дефіциту трактористів-машиністів в аграрному секторі вимога трирічного стажу суттєво обмежувала можливості залучення нових працівників, особливо в періоди пікових польових робіт – посівної та жнив", - йдеться в повідомленні.

В Мінекономіки очікують, що таке рішення дозволить аграрним підприємствам швидше укомплектовувати вакансії, забезпечити дотримання агротехнічних строків та зміцнити продовольчу безпеку держави.

Норма діятиме виключно в межах воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення, і не передбачає виїзду на дороги загального користування.