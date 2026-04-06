«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Уряд спростив для водіїв доступ до роботи на сільгосптехніці

Зміни діятимуть лише в межах воєнного стану та впродовж 90 днів після його завершення.

Фото: Міністерство економіки України

Уряд спростив для водіїв категорії C і D доступ до роботи на сільгосптехніці.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Водії, що мають права на керування вантажівками, автобусами та мікроавтобусами (категорії С1, С, D1, D) та стаж водіння до трьох років, отримали право керувати окремими видами сільськогосподарської техніки без отримання посвідчення тракториста-машиніста. 

Відповідні зміни Уряд затвердив на засіданні 6 квітня.

До цього часу власники таких прав отримували можливість керувати сільськогосподарськими машинами категорій А1, А2, В1, В2, В3 (трактори, самохідні зерно- і кукурудзозбиральні машини, самохідні машини для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід тощо) лише за наявності трирічного стажу водіння. 

"Відтак в умовах війни та дефіциту трактористів-машиністів в аграрному секторі вимога трирічного стажу суттєво обмежувала можливості залучення нових працівників, особливо в періоди пікових польових робіт – посівної та жнив", - йдеться в повідомленні.

В Мінекономіки очікують, що таке рішення дозволить аграрним підприємствам швидше укомплектовувати вакансії, забезпечити дотримання агротехнічних строків та зміцнити продовольчу безпеку держави.

Норма діятиме виключно в межах воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення, і не передбачає виїзду на дороги загального користування.

Читайте також
