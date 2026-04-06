Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
ГоловнаЕкономікаДержава

Податковий комітет рекомендував ухвалити законопроєкт про продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни

Голосувати за нього будуть завтра. 

Податковий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про продовження дії військового збору на три роки після завершення воєнного стану. Про це в понеділок повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк у Telegram

У Бюджетному кодексі зроблять окремий спецфонд, куди збір йтиме для цільового використання на армію. Голосування за законопроєкт у залі очікують завтра. 

"За – 16. Утримався – 3 (в тому числі і я)", – сказав він. 

Військовий збір є обов’язковим податком. Для ФОП 1,2 і 4 груп він становить 10 % від мінімальної заробітньої плати, для 3 групи – 1 % доходу. Військові сплачують 1,5 % доходу, фізичні особи – 5 %. 

Кабінет міністрів займався підготовкою нового “податкового” законопроєкту після відхилення народними депутатами попереднього. Замість одного законопроєкту вирішили створити три різні, а законопроєкт про ПДВ для фізичних осіб-підприємців поки не вноситимуть. 


﻿
