Податковий комітет рекомендував ухвалити законопроєкт про продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни

Податковий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про продовження дії військового збору на три роки після завершення воєнного стану. Про це в понеділок повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк у Telegram.

У Бюджетному кодексі зроблять окремий спецфонд, куди збір йтиме для цільового використання на армію. Голосування за законопроєкт у залі очікують завтра.

"За – 16. Утримався – 3 (в тому числі і я)", – сказав він.

Військовий збір є обов’язковим податком. Для ФОП 1,2 і 4 груп він становить 10 % від мінімальної заробітньої плати, для 3 групи – 1 % доходу. Військові сплачують 1,5 % доходу, фізичні особи – 5 %.

Кабінет міністрів займався підготовкою нового “податкового” законопроєкту після відхилення народними депутатами попереднього. Замість одного законопроєкту вирішили створити три різні, а законопроєкт про ПДВ для фізичних осіб-підприємців поки не вноситимуть.



