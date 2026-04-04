Шмигаль: Україна успішно завершила опалювальний сезон

Опалювальний сезон у складних умовах через атаки РФ вдалося пройти завдяки своєчасному накопиченню ресурсів.

Денис Шмигаль під час наради із правлінням "Укренерго"
Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Україна успішно пройшла опалювальний сезон 2025–2026 років, попри численні спроби Росії зруйнувати енергетичну інфраструктуру. 

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, це стало можливим завдяки своєчасному накопиченню ресурсів та ефективній роботі енергетичного сектору.

Міністр енергетики окреслив основні результати опалювального сезону:

Запаси газу на початок осінньо-зимового періоду становили 13,2 млрд кубометрів. Газовий імпорт склав понад 4,6 млрд кубометрів.

Вітчизняний видобуток газу у 2025 році досяг 16,97 млрд кубометрів, що на 2,4 млрд кубометрів більше прогнозованого. 

Приватний сектор показав зростання на понад 14%.

В межах експериментального проєкту 52 тонни скрапленого газу було поставлено вразливим категоріям громадян у Сумській та Херсонській областях.

Потужність Трансбалканського газового коридору збільшена до 4,2 млрд кубометрів на рік.

Працювали всі 9 енергоблоків АЕС сумарною встановленою потужністю 7835 МВт.

Максимальна потужність імпорту електроенергії з ЄС досягла 2450 МВт, а загальний обсяг імпортованої електроенергії за грудень-лютий склав близько 3,6 млрд кВт·год.

Протягом зими країна мала достатні запаси вугілля — 2,4 млн тонн, що на 0,8 млн тонн більше плану.

«Попри всі виклики та атаки на нашу енергосистему, Україна змогла забезпечити стабільне постачання тепла та електроенергії для громадян», — зазначив Денис Шмигаль.

﻿
