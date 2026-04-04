Шмигаль: Україна успішно завершила опалювальний сезон

Україна успішно пройшла опалювальний сезон 2025–2026 років, попри численні спроби Росії зруйнувати енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.
За його словами, це стало можливим завдяки своєчасному накопиченню ресурсів та ефективній роботі енергетичного сектору.
Міністр енергетики окреслив основні результати опалювального сезону:
Запаси газу на початок осінньо-зимового періоду становили 13,2 млрд кубометрів. Газовий імпорт склав понад 4,6 млрд кубометрів.
Вітчизняний видобуток газу у 2025 році досяг 16,97 млрд кубометрів, що на 2,4 млрд кубометрів більше прогнозованого.
Приватний сектор показав зростання на понад 14%.
В межах експериментального проєкту 52 тонни скрапленого газу було поставлено вразливим категоріям громадян у Сумській та Херсонській областях.
Потужність Трансбалканського газового коридору збільшена до 4,2 млрд кубометрів на рік.
Працювали всі 9 енергоблоків АЕС сумарною встановленою потужністю 7835 МВт.
Максимальна потужність імпорту електроенергії з ЄС досягла 2450 МВт, а загальний обсяг імпортованої електроенергії за грудень-лютий склав близько 3,6 млрд кВт·год.
Протягом зими країна мала достатні запаси вугілля — 2,4 млн тонн, що на 0,8 млн тонн більше плану.
«Попри всі виклики та атаки на нашу енергосистему, Україна змогла забезпечити стабільне постачання тепла та електроенергії для громадян», — зазначив Денис Шмигаль.