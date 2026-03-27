Уряд готує новий податковий законопроєкт: військовий збір продовжать, переглянуть оподаткування платформ і посилок

Цей пакет має забезпечити більш справедливу систему оподаткування та рівні умови для всіх учасників ринку.

міністр фінансів України Сергій Марченко
Фото: Скріншот трансляції ВР

Після того, як парламент відхилив законопроєкт щодо підвищення податків, Кабмін готує новий пакет змін до Податкового кодексу про перегляд оподаткування цифрових платформ, міжнародних посилок та малого бізнесу.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. 

«Ми дійсно готуємо пакет законів, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу. Ми будемо вдячні народним депутатам за їх швидкий і ефективний розгляд… У першу чергу це стосується оподаткування цифрових платформ, це продовження дії військового збору, а також це стосується питання щодо оподаткування посилок і вирішення питання з суб’єктами малого підприємництва», — заявив він. 

Міністр наголосив, що запропонований пакет не спрямований на підвищення податкового навантаження, а має забезпечити більш справедливу систему оподаткування та рівні умови для всіх учасників ринку.

«Наше завдання не підвищення податків, а вирівнювання поля дії податків, створення умов для справедливості оподаткування… Не йде мова про фіскалізацію — йдеться про те, щоб і великий, і середній, і малий бізнес мали рівні правила гри», — зазначив Марченко. 

  • Раніше перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Ярослав Железняк повідомив, що вчора, 26 березня, відбулася нарада між урядом, а саме прем’єр-міністром Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та міністром економіки Олексієм Соболєвим – і представниками депутатських груп та фракцій. 
  • Він сказав, що уряд планує вносити сьогодні податковий законопроєкт на реєстрацію Ради, а 7-9 квітня - голосувати. 
  • Наразі обговорюють, чи це буде закон “one big beautiful bill” чи розділять на два-три: умовно в одному (5% військовий збір + платформи) і інший (ПДВ для ФОП + посилки).
