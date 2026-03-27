Уряд готує новий податковий законопроєкт: військовий збір продовжать, переглянуть оподаткування платформ і посилок

Після того, як парламент відхилив законопроєкт щодо підвищення податків, Кабмін готує новий пакет змін до Податкового кодексу про перегляд оподаткування цифрових платформ, міжнародних посилок та малого бізнесу.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Ми дійсно готуємо пакет законів, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу. Ми будемо вдячні народним депутатам за їх швидкий і ефективний розгляд… У першу чергу це стосується оподаткування цифрових платформ, це продовження дії військового збору, а також це стосується питання щодо оподаткування посилок і вирішення питання з суб’єктами малого підприємництва», — заявив він.

Міністр наголосив, що запропонований пакет не спрямований на підвищення податкового навантаження, а має забезпечити більш справедливу систему оподаткування та рівні умови для всіх учасників ринку.

«Наше завдання не підвищення податків, а вирівнювання поля дії податків, створення умов для справедливості оподаткування… Не йде мова про фіскалізацію — йдеться про те, щоб і великий, і середній, і малий бізнес мали рівні правила гри», — зазначив Марченко.