Заступник голови податкового комітету: уряд просить проголосувати закони, які потрібні для МВФ, на засіданні 7-9 квітня

За словами Железняка, в уряді це аргументують тим, що вже 13 квітня вони летять до Вашингтону на зустріч з МВФ. Крім того, перший транш з кредиту ЄС на €90 млрд очікується лише літом. Якщо проблеми з отриманням зовнішнього фінансування продовжаться – Мінфін розглядає варіант обмеження ряду невійськових виплат.

Заступник голови податкового комітету: уряд просить проголосувати закони, які потрібні для МВФ, на засіданні 7-9 квітня
Юлія Свириденко
Фото: Телеграм / Юлія Свириденко

Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Ярослав Железняк повідомив, що вчора, 26 березня, відбулася нарада між урядом – а саме прем’єр-міністром Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та міністром економіки Олексієм Соболєвим – і представниками депутатських груп та фракцій. 

Він повідомив, що уряд планує вносити сьогодні податковий законопроєкт на реєстрацію Ради. І вже 7-9 квітня його голосувати. 

“Поки вони думають, чи це буде закон “one big beautiful bill” чи розділять на два-три: умовно в одному (5% військовий збір + платформи) і інший (ПДВ для ФОП + посилки). Вирішать після наради сьогодні. Щоб терміново голосувати вже в перший тиждень квітня”, – написав Железняк.

Крім того, за даними Железняка, Юлія Свириденко повідомила, що перший транш з кредиту ЄС на €90 млрд Україна отримає лише літом. Водночас Сергій Марченко поінформував, що дефіцит країни зараз складає $52 млрд. Таким чином, нам треба кожного місяця отримувати по $5 млрд. 

“По Ukraine Facility купа маяків не виконано. По Світовому банку теж, тому нічого не отримуємо. Вже зараз відстаємо від графіку на 3,5 млрд $ за перші два місяці року”, – сказав він.

“Поки гроші на рахунку Казначейства є, але якщо так продовжиться Мінфін розглядає варіант обмеження ряду невійськових виплат (як було у 2022-му)”, – написав перший заступник голови податкового комітету.

Він зазначає, що тому уряд просить проголосувати закони на засіданні 7-9 квітня, оскільки вже з 13-го вони летять до Вашингтону на Spring Meetings МВФ.

