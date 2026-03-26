В Україні триває процес завершення опалювального сезону

Попри атаки, з теплом було майже 100% житлових будинків та об'єктів соціальної сфери.

В Україні поступово завершується опалювальний сезон.

Про це розповів Міністр розвитку громад Олексій Кулеба.

Вже відключено опалення у Миколаївській та Херсонській областях, а також у Дніпрі, Кривому Розі та Бердичеві.

За словами Кулеби, у Києві розпочато відключення житлових будинків, в інших регіонах процес триває поетапно.

"Попри постійні атаки, система вистояла: з теплом було 98.9% житлових будинків і 99.9% об’єктів соціальної сфери", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також заявили про підготовку до наступної зими. Серед пріоритетів – плани стійкості регіонів і громад: захист інфраструктури, резервне живлення та розвиток розподіленої генерації.