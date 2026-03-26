В Україні триває процес завершення опалювального сезону

В Україні поступово завершується опалювальний сезон.
Про це розповів Міністр розвитку громад Олексій Кулеба.
Вже відключено опалення у Миколаївській та Херсонській областях, а також у Дніпрі, Кривому Розі та Бердичеві.
За словами Кулеби, у Києві розпочато відключення житлових будинків, в інших регіонах процес триває поетапно.
"Попри постійні атаки, система вистояла: з теплом було 98.9% житлових будинків і 99.9% об’єктів соціальної сфери", - йдеться в повідомленні.
У відомстві також заявили про підготовку до наступної зими. Серед пріоритетів – плани стійкості регіонів і громад: захист інфраструктури, резервне живлення та розвиток розподіленої генерації.
- У КМДА зазначили, що заклади соціальної сфери – лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки тощо – відключатимуть за індивідуальними заявками керівників закладів.