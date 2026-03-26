Уночі під ударом знову перебували портова і залізнична інфраструктура України

У ніч на 26 березня армія Росії атакувала портову і залізничну інфраструктуру. Потерпілих немає.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба в Telegram. За його словами, профільні служби працюють над ліквідацією наслідків.

“У Кіровоградській області БПЛА атакували пункт технічного обслуговування локомотивів. Пошкоджено декілька локомотивів. На півдні України зафіксовано влучання по складських приміщеннях та причалах, пошкоджено будівлі портових операторів і морвокзалу”, – сказав він.

Атака на інфраструктуру

Атака на інфраструктуру

Удари по українській залізниці

Цього року Росія посилила удари по залізничній інфраструктурі України. Вона прицільно б’є по пасажирських поїздах на станціях і під час руху.

У зв’язку з цим перевізник змінив правила евакуації. Згідно з новими правилами, пасажирам рекомендують за сигналом тривоги підготувати документи, залишити великі речі у вагоні та виходити через найближчі двері без паніки. Поза поїздом не можна скупчуватися біля вагонів — слід відійти на безпечну відстань або лягти на землю обличчям вниз у разі вибухів. Повертатися до поїзда дозволено лише після офіційної команди провідників.

Фахівці цілодобово відстежують повітряну ситуацію, щоб у разі небезпеки заздалегідь зупинити поїзд і евакуювати пасажирів.