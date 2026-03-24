Укрзалізниця змінила правила евакуації пасажирів

Росія змінює тактику обстрілів української зализниці, тому УЗ змінила правила евакуації під час атак.
Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, передає "Укрінформ".
За його словами, з кінця 2025 року та протягом весни 2026-го ворог почав прицільно атакувати пасажирські поїзди безпосередньо під час їхнього руху. Якщо раніше основними цілями були стаціонарні об’єкти, як-от мости чи вокзали, то зараз загарбники використовують безпілотники з керуванням у реальному часі для «полювання» на рухомий склад.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення залізниця зазнала майже 5 тисяч атак, у яких пошкоджені понад 25 тисяч об’єктів та сотні вагонів і локомотивів.
Через зростання загрози компанія модернізувала безпекові алгоритми та створила 15 регіональних моніторингових команд. Тепер фахівці цілодобово відстежують повітряну ситуацію, щоб у разі небезпеки заздалегідь зупинити поїзд і евакуювати пасажирів. Перцовський наголосив, що вчасна зупинка та вихід людей у поле чи укриття вже неодноразово рятували сотні життів за лічені хвилини до влучання.
Згідно з новими правилами, пасажирам рекомендують за сигналом тривоги підготувати документи, залишити великі речі у вагоні та виходити через найближчі двері без паніки. Поза поїздом не можна скупчуватися біля вагонів — слід відійти на безпечну відстань або лягти на землю обличчям вниз у разі вибухів. Повертатися до поїзда дозволено лише після офіційної команди провідників. Відповідні інструкції найближчим часом розмістять у всіх вагонах Укрзалізниці.