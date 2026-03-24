Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Війна

Укрзалізниця змінила правила евакуації пасажирів

Все це через «полювання» росіян на пасажирські поїзди.

поїзд Укрзалізниці
Фото: Зоряна Стельмах

Росія змінює тактику обстрілів української зализниці, тому УЗ змінила правила евакуації під час атак.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, передає "Укрінформ"

За його словами, з кінця 2025 року та протягом весни 2026-го ворог почав прицільно атакувати пасажирські поїзди безпосередньо під час їхнього руху. Якщо раніше основними цілями були стаціонарні об’єкти, як-от мости чи вокзали, то зараз загарбники використовують безпілотники з керуванням у реальному часі для «полювання» на рухомий склад. 

Загалом від початку повномасштабного вторгнення залізниця зазнала майже 5 тисяч атак, у яких пошкоджені понад 25 тисяч об’єктів та сотні вагонів і локомотивів.

Через зростання загрози компанія модернізувала безпекові алгоритми та створила 15 регіональних моніторингових команд. Тепер фахівці цілодобово відстежують повітряну ситуацію, щоб у разі небезпеки заздалегідь зупинити поїзд і евакуювати пасажирів. Перцовський наголосив, що вчасна зупинка та вихід людей у поле чи укриття вже неодноразово рятували сотні життів за лічені хвилини до влучання. 

Згідно з новими правилами, пасажирам рекомендують за сигналом тривоги підготувати документи, залишити великі речі у вагоні та виходити через найближчі двері без паніки. Поза поїздом не можна скупчуватися біля вагонів — слід відійти на безпечну відстань або лягти на землю обличчям вниз у разі вибухів. Повертатися до поїзда дозволено лише після офіційної команди провідників. Відповідні інструкції найближчим часом розмістять у всіх вагонах Укрзалізниці.

Читайте також
