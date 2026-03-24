Росіяни атакували Івано-Франківськ. Є жертви (оновлено)

Пошкоджено пологовий та будинки. 

Росіяни атакували Івано-Франківськ. Є жертви (оновлено)
Ушкодження в Івано-Франківську
Фото: Марцінків у Telegram

Вдень 24 березня в Івано-Франківську спрацювала ППО. Ворог атакував західні області України дронами.

Про бойову роботу по цілях ворога повідомив мер Руслан Марцінків у Telegram

Внаслідок ворожої атаки по центру Івано-Франківська загинули двоє людей, повідомила голова ОВА Світлана Онищук. 

"Ще четверо людей постраждали, серед них – 6-річна дитина. Усім надається необхідна медична допомога", – сказала вона. 

Пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будівель.

За оновленими даними, була спроба удару по адміністративній будівлі, пише Суспільне.

"На жаль, є пошкоджені вікна, зокрема, пологового будинку і довколишніх будівель. У перинатальному центрі всі були в укриттях. Залишилися всі живі й неушкоджені. Звісно, що будемо компенсувати людям втрати", – сказав Марцінків.

До цього росіяни завдали кількох ударів по Львову. Там пошкоджені два житлові будинки – в центрі й на Сихові. Є поранені. 

Також окупанти атакували Тернопіль і Рівненську область. 

Ворог атакував дронами протягом багатьох годин поспіль. До цього, вночі, він провів комбіновану атаку проти інфраструктури в Запорізькій і Полтавській областях. Вдень вдарив по Дніпру.

