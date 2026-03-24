Кабмін хотів несподівано оголосити аудит НАБУ, - УП

У середині березня Кабінет міністрів планував ініціювати незалежний аудит Національного антикорупційного бюро, але до розгляду проєкту відповідної постанови не дійшло.

Про це повідомила "Українська правда".

"Паралельно зі спробами врятувати потопаючий корабель під назвою Верховна Рада спостерігаються неоднозначні рухи навколо НАБУ і САП, які теж можна сприймати як спробу показати депутатам, що з їхнім найбільшим страхом "працюють", - пише видання.

Крім того, співрозмовники в НАБУ розповіли, що що всередині березня віцепрем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка без якихось пояснень ініціював проєкт постанови про формування комісії з проведення незалежного аудиту Бюро. Негативний висновок аудиту може бути підставою для звільнення директора НАБУ.

"Торік був аудит. Експерти надали нам рекомендації щодо поліпшення роботи – почали їх виконувати. Проєкт постанови, який хотів внести Качка, став для нас великим сюрпризом. Зрештою все закінчилося нічим – уряд так і не розглянув цей документ, але невідомо, що буде далі", – не приховує розгубленості один зі співрозмовників в НАБУ.

Крім того, внутрішні медійні моніторинги антикорорганів показують, що в мережі активізувались хвилі дискредитації керівництва НАБУ/САП.

"З середини січня в телеграм-каналах масово почали писати, що директор НАБУ – козел, детективи – козли. Нібито хтось має проблеми з декларуванням, незаконно збагатився. Десь у той самий час у соцмережах почалася кампанія про те, що антикорупційні органи занадто під американцями", – розповів УП співрозмовник в Бюро.

Своєю чергою представники влади скаржаться, що "через підозри НАБУ і САП" народні депутати не хочуть ухвалювати закони по євроінтеграції, зобов'язаннях перед МВФ і Ukraine Facility, йдеться в матеріалі.