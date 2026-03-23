НАБУ просить про санкції щодо підозрюваного у махінаціях із землями ринку «Столичний»

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) звернулося до президента та Служби безпеки України з проханням ініціювати застосування санкцій стосовно одного з підозрюваних у справі про махінації із землями ринку «Столичний», колишнього народного депутата України від нині забороненої Партії регіонів.
«Під час слідства детективи виявили стійкі фінансові зв’язки підозрюваного з державою-агресором. Зокрема, встановлено факти функціонування на тимчасово окупованих територіях та території рф пов’язаних з підозрюваним компаній, які сплачували податки до російського бюджету», – зазначили там.
Також встановили використання підозрюваним паспорта РФ та зв'язок з особами, причетними до фінансування збройних формувань та окупаційних органів держави-агресора.
НАБУ та САП здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо оборудки з 9 земельними ділянками на території ринку «Столичний». В межах цього провадження цей екснардеп підозрюється в організації легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.
- Минулого року оголосили у розшук екснардепа від Партії Регіонів Юрія Іванющенка (відомий як "Юра Єнакієвський"), підозрюваного у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн.
- Перед цим НАБУ і САП викрили масштабну схему незаконного заволодіння та легалізації 18 гектарів державної землі вартістю понад 160 млн грн. За даними слідства, до оборудки причетні екснардеп від Партії регіонів (Юрій Іванющенко), двоє його довірених осіб, столична забудовниця (Владислава Молчанова) та підконтрольна їй особа та екскерівник обласного управління Держгеокадастру у Київській області.
- 11 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Молчановій у вигляді застави розміром 100 млн грн та поклав на неї низку обов’язків.
- Навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту за контроль над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції біля Києва забудовниця вирішила вивести активи ринку на підконтрольні структури. Для цього службові особи Держгеокадастру незаконно внесли зміни до Державного земельного кадастру. Це дозволило розпоряджатися земельною ділянкою площею понад 150 га, де розташований ринок. Надалі землю передали в оренду товариству, яке контролювала забудовниця.
- Згодом частину землі — 18 га — через фіктивні договори оформили на дев’ять підставних осіб, а потім перепродали трьом компаніям, пов’язаним із забудовницею.
- У вересні 2021 року сторони конфлікту уклали "понятійку" про спільне використання землі для майбутньої забудови, після чого люди екснардепа увійшли до складу власників цих компаній.