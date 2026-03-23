НАБУ просить про санкції щодо підозрюваного у махінаціях із землями ринку «Столичний»

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) звернулося до президента та Служби безпеки України з проханням ініціювати застосування санкцій стосовно одного з підозрюваних у справі про махінації із землями ринку «Столичний», колишнього народного депутата України від нині забороненої Партії регіонів.

«Під час слідства детективи виявили стійкі фінансові зв’язки підозрюваного з державою-агресором. Зокрема, встановлено факти функціонування на тимчасово окупованих територіях та території рф пов’язаних з підозрюваним компаній, які сплачували податки до російського бюджету», – зазначили там.

Також встановили використання підозрюваним паспорта РФ та зв'язок з особами, причетними до фінансування збройних формувань та окупаційних органів держави-агресора.

НАБУ та САП здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо оборудки з 9 земельними ділянками на території ринку «Столичний». В межах цього провадження цей екснардеп підозрюється в організації легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.