Політика

Мерц обговорив із Трампом ситуацію в Ірані, Ізраїлі та Україні

Політики домовилися контактувати і надалі. 

Дональд Трамп і Фрідріх Мерц, ілюстративне фото
Фото: x.com/bundeskanzler

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поспілкувався із американським президентом Дональдом Трампом про ситуацію в Ірані, Ізраїлі та Україні.

Про це Мерц написав у соцмережі Х.

«Сьогодні вдень я обговорив ситуацію в Ірані, Ізраїлі та Україні з президентом США Дональдом Трампом», – розповів він.

За словам німецького політика, вони домовилися «залишатися в тісному контакті».

«Наш діалог буде незабаром продовжено», – зазначив Мерц.

