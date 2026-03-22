Мерц обговорив із Трампом ситуацію в Ірані, Ізраїлі та Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поспілкувався із американським президентом Дональдом Трампом про ситуацію в Ірані, Ізраїлі та Україні.

Про це Мерц написав у соцмережі Х.

«Сьогодні вдень я обговорив ситуацію в Ірані, Ізраїлі та Україні з президентом США Дональдом Трампом», – розповів він.

За словам німецького політика, вони домовилися «залишатися в тісному контакті».

«Наш діалог буде незабаром продовжено», – зазначив Мерц.

Ich habe heute Nachmittag mit US-Präsident Donald Trump die Situation in Iran, Israel und in der Ukraine besprochen. Wir haben verabredet, weiter in engem Kontakt zu bleiben. Unser Austausch wird bald fortgesetzt. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) March 22, 2026