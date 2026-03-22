Мерц обговорив із Трампом ситуацію в Ірані, Ізраїлі та Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поспілкувався із американським президентом Дональдом Трампом про ситуацію в Ірані, Ізраїлі та Україні.
Про це Мерц написав у соцмережі Х.
«Сьогодні вдень я обговорив ситуацію в Ірані, Ізраїлі та Україні з президентом США Дональдом Трампом», – розповів він.
За словам німецького політика, вони домовилися «залишатися в тісному контакті».
«Наш діалог буде незабаром продовжено», – зазначив Мерц.
Ich habe heute Nachmittag mit US-Präsident Donald Trump die Situation in Iran, Israel und in der Ukraine besprochen. Wir haben verabredet, weiter in engem Kontakt zu bleiben. Unser Austausch wird bald fortgesetzt.— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) March 22, 2026
- Недавно Мерц назвав неправильним рішення США тимчасово зняти санкції на російську нафту з метою зниження цін на нафту.
- Він також закликав Вашингтон якомога швидше завершити війну проти Ірану, бо це шкодить економіці.