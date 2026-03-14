Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Мерц вимагає завершити війну з Іраном через шкоду економіці

Різка критика операції, якою вихваляється президент США Дональд Трамп.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц озвучив заклик до Вашингтона якомога швидше завершити війну проти Ірану.

Як пише Deutsche Welle, очільник уряду вказав на шкоду, яку військова операція США та Ізраїлю завдає для світової економіки в цілому і німецької зокрема. Він також заявив, що війна "нікому не приносить користі" - всупереч заявам адміністрації президента Дональда Трампа

Критика зовнішньої політики республіканця з боку Мерца пролунала у Норвегії на зустрічі з прем'єром країни Йонасом Гаром Стьоре та главою канадського уряду Марком Карні.

Мерц запевнив, що Німеччина використовує усі можливі дипломатичні канали для зупинки конфлікту, але стурбованість щодо стратегії Вашингтона "так і не отримала відповіді".

Канцлер підкреслив, що Німеччина не бере участі у цій війні і не хоче ставати її частиною. 

Читайте також
