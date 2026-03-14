Мерц вимагає завершити війну з Іраном через шкоду економіці

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц озвучив заклик до Вашингтона якомога швидше завершити війну проти Ірану.

Як пише Deutsche Welle, очільник уряду вказав на шкоду, яку військова операція США та Ізраїлю завдає для світової економіки в цілому і німецької зокрема. Він також заявив, що війна "нікому не приносить користі" - всупереч заявам адміністрації президента Дональда Трампа.

Критика зовнішньої політики республіканця з боку Мерца пролунала у Норвегії на зустрічі з прем'єром країни Йонасом Гаром Стьоре та главою канадського уряду Марком Карні.

Мерц запевнив, що Німеччина використовує усі можливі дипломатичні канали для зупинки конфлікту, але стурбованість щодо стратегії Вашингтона "так і не отримала відповіді".

Канцлер підкреслив, що Німеччина не бере участі у цій війні і не хоче ставати її частиною.