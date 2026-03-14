Reuters: в Амстердамі пролунали вибухи в єврейській школі

Безпеку у синагогах Нідерландів посилили після підпалу синагоги у Роттердамі.

У столиці Нідерландів місті Амстердам вранці в суботу стався вибух у єврейській школі. Міська влада назвала інцидент "навмисним нападом на єврейську громаду", пише Reuters.

За словами очільниці Амстердама Фемке Халсема, вибух стався у школі, розташованій в елітному житловому районі на півдні міста. Будівля зазнала лише незначних пошкоджень, оскільки поліція та пожежні підрозділи швидко прибули на місце події.

"Це боягузливий акт агресії проти єврейської громади. Єврейський народ в Амстердамі дедалі частіше стикається з антисемітизмом. Це неприйнятно", — заявила очільниця міста.

Інформації про постраждалих наразі немає.

За даними місцевої влади, безпеку в синагогах та інших єврейських установах у Нідерландах вже посилили. Це сталося після нічного підпалу синагоги в центрі Роттердаму.

Як зазначає агенство, занепокоєння щодо можливих нападів на єврейські громади у світі зросло після атак США та Ізраїлю на Іран і подальшої відповіді Тегерана.