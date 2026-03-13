The Insider: РФ створила окремий секретний підрозділ для диверсій і викрадень людей у за кордоном

Видання The Insider оприлюднило розслідування про діяльність надсекретної структури російських спецслужб — Центру 795 (в/ч 75127).

За інформацією розслідувачів, цей підрозділ, створений наприкінці 2022 року, об'єднав елітні кадри ГРУ та спецпризначенців ФСБ (групи «Альфа» та «Вимпел») для проведення найбільш чутливих операцій Кремля: від диверсій в Україні до викрадень та ліквідацій опонентів режиму в Європі та Америці.

Центр є повністю автономною структурою, що підпорядковується безпосередньо начальнику Генштабу РФ Валерію Герасимову. База підрозділу розташована в парку «Патріот» (Кубінка), а фінансування здійснюється через олігарха Андрія Бокарева та структури концерну «Калашников», підконтрольного Сергію Чемезову.

У складі Центру служать близько 500 офіцерів, розділених на розвідувальне, штурмове та управлінське ланки. Найбільш закритий 12-й відділ займається агентурою за кордоном і укомплектований ветеранами сумнозвісної в/ч 29155, яка причетна до отруєння родини російського ексрозвідника Сергія Скрипаля.

Діяльність Центру 795 виркили після гучного провалу одного з його ключових офіцерів — Дениса Алімова. Колишній спецпризначенець «Альфи» був заарештований у Колумбії за запитом США. Йому інкримінують організацію замаху на критиків путінського режиму та членів родини Ахмеда Закаєва. За кожну голову «ворога» обіцяли винагороду в 1,5 млн доларів.

Операція провалилася через курйозну помилку: Алімов та завербований ним агент-серб не володіли мовами один одного, тому вели листування через Google Translate. Хоча вони використовували зашифровані месенджери, дані про переклад текстів проходили через сервери американської компанії. Це дозволило ФБР у режимі реального часу читати звіти про стеження за цілями. Наразі Алімов перебуває під вартою в Боготі та чекає на екстрадицію до США, де йому загрожує довічне ув'язнення.

Свого часу підрозділ 29155 був частково скомпрометований, тому що його співробітники використовували справжні паспорти, подорожували під своїми іменами та залишали цифрові сліди у європейських готельних реєстрах та базах даних авіакомпаній. Центр 795 намагався виправити ці недоліки за допомогою корпоративного маскування та поділу на автономні підрозділи. Однак і це не допомогло..