Фіцо направив Зеленському листа з проханням відновити транзит нафти трубопроводом «Дружба»

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо адресував листа українському президентові Володимиру Зеленському щодо відновлення транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба».
Як ідеться в листі, зупинка транзиту завдає Словаччині «не лише економічних збитків, а й серйозних логістичних проблем». Братислава заявляє, що втрачає великі доходи від транзитних зборів і згідно з винятками із санкцій проти Росії має право і надалі отримувати нафту російського походження.
«Причиною зупинки транзиту нафти через нафтопровід «Дружба» ви називаєте його пошкодження. Інформація, якою ми володіємо, не підтверджує такого пошкодження. Тому голови всіх політичних партій, представлених у Національній раді Словацької Республіки, просять вас у найкоротші терміни відновити транзит нафти через вашу територію; у разі, якщо нафтопровід «Дружба» дійсно пошкоджений, дозволити інспекційній групі Європейської комісії та зацікавлених країн встановити обсяг пошкоджень на Вашій території», - наголосив Фіцо у листі.
Він також закликав прийняти пропозицію Єврокомісії щодо фінансування можливого ремонту трубопроводу та пропозицію Словаччини надати для цієї мети «ремонтні потужності».
«Ми готові підтримати подальшу гуманітарну допомогу та взаємовигідну співпрацю між нашими країнами. Ми позитивно сприймаємо ваші європейські амбіції та бажаємо, щоб після досягнення справедливого миру Україна, як наш важливий сусід, стала стабільною та процвітаючою країною. Ваші односторонні рішення, що шкодять інтересам Словацької Республіки, не сприяють цьому бажанню», - підсумував Фіцо.
Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"
- Єврокомісія раніше підтвердила, що руйнування нафтопроводу було спричинене атаками безпілотників з боку Росії. У результаті ключовий маршрут транспортування роснафти через Україну було заблоковано.
- Єврокомісія також заявляє, що призупинення транзиту не створює негайних ризиків для Будапешта і Братислави. Обидві країни мають достатні резерви, щоб пережити цей період.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив сумнів щодо офіційних причин зупинки нафтопроводу на території України та заявив про намір відправити на місце пошкодження власну інспекцію.
- Угорщина навіть призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти «Дружбою» і заблокувала 90-мільярдну допомогу ЄС.
- Європейська комісія вирішила скликати термінове засідання координаційної групи через загострення суперечки.
- Представництво України при ЄС надіслало Єврокомісії листа, в якому пропонує використати для транспортування нафти трубопровід «Одеса – Броди» замість пошкодженої в результаті російського удару «Дружби», допоки тривають ремонтні роботи.
- 6 березня Угорщина висунула нашій державі триденний ультиматум на відновлення транзиту. Глава уряду навіть погрожував силою пробити блокаду.
- Орбан також заявив, що не допустить вступ України в ЄС і вкотре запевнив, що не буде відмовлятися від російських енергоресурсів. Перед тим угорський глава МЗС їздив до Путіна і отримав запевнення в доступній сировині та надійних поставках. Згодом в Україну прибула угорська делегація, щоправда, без офіційного статусу, на переговори про відновлення транзиту.
- Тим часом Фіцо зустрічався з президенткою Єврокомісії щодо ситуації довкола «Дружби».