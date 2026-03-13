Фіцо направив Зеленському листа з проханням відновити транзит нафти трубопроводом «Дружба»

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо адресував листа українському президентові Володимиру Зеленському щодо відновлення транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба».

Як ідеться в листі, зупинка транзиту завдає Словаччині «не лише економічних збитків, а й серйозних логістичних проблем». Братислава заявляє, що втрачає великі доходи від транзитних зборів і згідно з винятками із санкцій проти Росії має право і надалі отримувати нафту російського походження.

«Причиною зупинки транзиту нафти через нафтопровід «Дружба» ви називаєте його пошкодження. Інформація, якою ми володіємо, не підтверджує такого пошкодження. Тому голови всіх політичних партій, представлених у Національній раді Словацької Республіки, просять вас у найкоротші терміни відновити транзит нафти через вашу територію; у разі, якщо нафтопровід «Дружба» дійсно пошкоджений, дозволити інспекційній групі Європейської комісії та зацікавлених країн встановити обсяг пошкоджень на Вашій території», - наголосив Фіцо у листі.

Він також закликав прийняти пропозицію Єврокомісії щодо фінансування можливого ремонту трубопроводу та пропозицію Словаччини надати для цієї мети «ремонтні потужності».

«Ми готові підтримати подальшу гуманітарну допомогу та взаємовигідну співпрацю між нашими країнами. Ми позитивно сприймаємо ваші європейські амбіції та бажаємо, щоб після досягнення справедливого миру Україна, як наш важливий сусід, стала стабільною та процвітаючою країною. Ваші односторонні рішення, що шкодять інтересам Словацької Республіки, не сприяють цьому бажанню», - підсумував Фіцо.

