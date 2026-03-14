Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Світ

Ракета атакувала посольство США в Багдаді

Ракета влучила у вертолітний майданчик на території посольства.

Ракета атакувала посольство США в Багдаді
посольство США у Багдаді
Фото: EPA/UPG

Уранці 14 березня посольство США в столиці Іраку Багдаді зазнало ракетного удару. На території диппредставництва видно дим, пише Reuters.

За інформацією іракськської служби безпеки, ракета влучила у вертолітний майданчик на території посольства, після чого над комплексом здійнявся великий стовп диму, що зафіксовано на відео. 

Офіційні коментарі посольства наразі відсутні, і не підтверджено, хто стоїть за атакою.

Напередодні, 13 березня американські дипломати підвищили рівень небезпеки для громадян США в Іраку до четвертого рівня, зазначивши, що Іран та пов’язані з ним угруповання раніше здійснювали напади на американців і їхні об’єкти, і можуть продовжувати такі дії.

Великий комплекс посольства в Багдаді є одним із найбільших дипломатичних об’єктів США у світі і раніше неодноразово піддавався ракетним та безпілотним атакам з боку проіранських угруповань.

Читайте також
