Ракета атакувала посольство США в Багдаді

Уранці 14 березня посольство США в столиці Іраку Багдаді зазнало ракетного удару. На території диппредставництва видно дим, пише Reuters.
За інформацією іракськської служби безпеки, ракета влучила у вертолітний майданчик на території посольства, після чого над комплексом здійнявся великий стовп диму, що зафіксовано на відео.
Офіційні коментарі посольства наразі відсутні, і не підтверджено, хто стоїть за атакою.
Напередодні, 13 березня американські дипломати підвищили рівень небезпеки для громадян США в Іраку до четвертого рівня, зазначивши, що Іран та пов’язані з ним угруповання раніше здійснювали напади на американців і їхні об’єкти, і можуть продовжувати такі дії.
Великий комплекс посольства в Багдаді є одним із найбільших дипломатичних об’єктів США у світі і раніше неодноразово піддавався ракетним та безпілотним атакам з боку проіранських угруповань.
- Четверо осіб загинули внаслідок катастрофи американського літака KC-135 в Іраку. Обставини інциденту розслідують. Попередньо повідомляється, що літак не був збитий і катастрофа не пов’язана з ворожим вогнем.