Ракета атакувала посольство США в Багдаді

Уранці 14 березня посольство США в столиці Іраку Багдаді зазнало ракетного удару. На території диппредставництва видно дим, пише Reuters.

За інформацією іракськської служби безпеки, ракета влучила у вертолітний майданчик на території посольства, після чого над комплексом здійнявся великий стовп диму, що зафіксовано на відео.

Офіційні коментарі посольства наразі відсутні, і не підтверджено, хто стоїть за атакою.

Напередодні, 13 березня американські дипломати підвищили рівень небезпеки для громадян США в Іраку до четвертого рівня, зазначивши, що Іран та пов’язані з ним угруповання раніше здійснювали напади на американців і їхні об’єкти, і можуть продовжувати такі дії.

Великий комплекс посольства в Багдаді є одним із найбільших дипломатичних об’єктів США у світі і раніше неодноразово піддавався ракетним та безпілотним атакам з боку проіранських угруповань.